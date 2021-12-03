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В образе карпатской Леди Гаги: Алина Паш презентовала песню Мотанка

3 декабря 2021, 14:26
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В образе карпатской Леди Гаги: Алина Паш презентовала песню Мотанка

3 декабря певица Алина Паш представила первую песню из нового EP Норов, который уже через неделю выйдет на стриминговых платформах.

— Сначала с припева, рассматривая комнату, где у меня куча этнических артефактов, сфокусировалась на нескольких украинских традиционных куклах-мотанках возле моего музыкального рабочего места, ведь записываю большинство вокалов дома. Через два часа сумела написать и записать все, представляя, как танцую с мотанками в слоу-мо, а на припеве — волшебный лес и я в образе карпатской Леди Гаги, — отметила Alina Pash.

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Трек Мотанка – это некий R’n’B 2000-х с добавлением современной музыки.

К песне Мотанка Алина Паш представила lyric video.

Кроме того, стало известно, что EP Норов Паш выпустит на лейбле РИТМ, который основал Pahatam (Евгений Яременко).

— После Мотанки стало ясно, что нам нужно сделать больше песен. Так родился Норов, первая работа на моем лейбле, – отметил Pahatam.

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