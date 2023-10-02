Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

В кедах на платформе: Ирина Федишин показала редкое фото с мамой

2 октября 2023, 15:40
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Федишин
Источник: Ирина Федишин

Певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками совместным фото со своей мамой Лесей Федишин. На фотографии певица одета в яркий синий костюм и черные туфли на каблуках. Мама артистки выбрала аутфит в стиле кэжуал, дополнив его высокими кедами на платформе. Поклонники засыпали блондинок комплиментами.

Фото Ирина Федишин выложила по случаю дня рождения своей мамы.

— Не хватит слов, чтобы описать, как я вас люблю! Спасибо Богу за вас и прошу, чтобы вы были здоровыми и счастливыми! — подписала фотографию певица.

Подписчики тоже оставили немало поздравлений и слов благодарности.

Сейчас смотрят
  • Такая мама молодая, просто восторг! Поздравляю, всех благ желаю!
  • Поздравления вашей маме! Золотая мама у вас, спасибо большое за фото! Семья — это святое, берегите свою семью, Ирочка!
  • Красавицы, любим вас!
  • Поздравляю невероятную госпожу Лесю с днем рождения! Крепкого вам здоровья и счастливых и долгих лет жизни! Спасибо, что подарили Украине легенду украинской музыки!

Напомним, недавно редкими фото с родителями поделилась фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Артистка отметила, что с начала полномасштабного вторжения люди делают больше семейных и романтических снимков.

Читайте также:
Оля ПоляковаОтпразднуем после победы: Оля Полякова в годовщину свадьбы показала фото с мужем

Теги
Ирина Федишин День народження
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь