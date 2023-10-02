Певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками совместным фото со своей мамой Лесей Федишин. На фотографии певица одета в яркий синий костюм и черные туфли на каблуках. Мама артистки выбрала аутфит в стиле кэжуал, дополнив его высокими кедами на платформе. Поклонники засыпали блондинок комплиментами.

Фото Ирина Федишин выложила по случаю дня рождения своей мамы.

— Не хватит слов, чтобы описать, как я вас люблю! Спасибо Богу за вас и прошу, чтобы вы были здоровыми и счастливыми! — подписала фотографию певица.

Подписчики тоже оставили немало поздравлений и слов благодарности.

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