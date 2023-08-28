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В Израиле отменили выступления российского театра Ленком из-за поддержки войны актерами

28 августа 2023, 21:14
Валентина Чорна редактор ленты
актори театру Ленком - Олеся Железняк, Андрій Леонов

В Израиле отменили спектакли российского театра Ленком, актеры которого поддерживают войну РФ против Украины.

Выступления россиян были запланированы на 30 и 31 октября, однако для отмены события израильтяне создали петицию.

Израильский продюсер Гади Орон, организатор гастролей в тель-авивском театре Габима, сообщил, что из-за протестов выступления переносятся на неопределенный срок.

— Мы не предвидели столь большого волнения за и против, которое возникло из-за российско-украинского конфликта. Мы все считаем, что нет необходимости разжигать еще больше разногласий среди общественности здесь. Поэтому, посоветовавшись с руководством театра Габима, мы решили освободить даты и отложить визит театральной труппы Ленком в Израиль до, как говорится, “шести вечера после войны”, — говорится в официальном релизе, распространенном Ороном.

Актеры Ленкома планировали сыграть в Израиле спектакль Поминальная молитва по мотивам произведения Тевье-молочник писателя Шолом-Алейхема.

Однако в сети начали активно распространять информацию о том, что актеры театра помогают оккупантам и продвигают кремлевскую пропаганду.

Например, Андрей Леонов пожертвовал свою машину российским военным. А актриса сериала Сваты Олеся Железняк публично выражала свое восхищение Путиным, благодарила за его работу, а также критиковала Зеленского и коллег из Украины.

Спонсорами визита Ленкома в Израиль должны были стать Департамент культуры при правительстве Москвы, Сбербанк, а также один из олигархов — с помощью частной компании.

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Источник: Detaly.co.il

Теги
Израиль актеры Война в Украине театр
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