Шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал, пыталась ли семья уговорить его остаться в Колумбии. Также он признался, как изменился во время полномасштабной войны.

Не так давно кулинар посещал свою родную страну, а после вернулся в Украину. Говорит, близкие уже давно перестали его просить, чтобы он не возвращался туда, где идет война.

— В прошлом году, когда я решил вернуться в Киев, они не могли этого понять. Родственники говорили: — Не уезжай, ты уже за пределами Украины, в безопасности. Зачем тебе возвращаться туда? — вспоминает Эктор.

Добавляет, все же принял решение уехать, и как прибыл в Украине, созвонился с семьей по видеосвязи. Вспоминает, они начали плакать, однако приняли его позицию и с тех пор перестали просить выехать.

— Что бы ни случилось, я буду здесь. Пожалуйста, не нервничайте, потому что я в месте, где должен быть, там, где я счастлив. Поэтому, если со мной что-то случится, то знайте, что я был счастлив каждое мгновение в Украине, — сказал им тогда Хименес-Браво.

Говорит, когда впервые приехал в нашу страну во время войны, то и для него это оказалось неожиданностью. Он не знал, что не будет чувствовать страха.

— Я думаю, что мы чувствуем страх, когда боимся смерти. Но с тех пор как война началась, я уже не боюсь умереть, — отметил Эктор.

Изменились и приоритеты. Раньше думал, что были какие-то проблемы, сейчас они ничто, в сравнении с тем, что переживают люди.

Научился ценить вещи и понял, что для жизни их нужно не много. Достаточно базового — еды и места, чтобы спать. Все остальное — это роскошь, которая на самом деле нам не нужна.