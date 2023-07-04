Телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал об отношениях с актером Андреем Молочным, который предал Украину и сбежал в РФ. Недавно между ними состоялось общение.

С 2008 года по 2010-й на Новом канале выходил юмористический сериал Файна Юкрайна, где Притула и Молочный исполняли главные роли Антона и Марички. Сергей признается, работалось ему с Андреем хорошо, поскольку у человека был талант и хорошее чувство юмора, но за пределами съемочной площадки история была немного иной.

— Пути разошлись летом в 2010 году, когда закончились съемки… Потом произошли разные истории, когда Андрей начал писать ахинею про фашистов на улицах Киева. С этого можно было бы посмеяться, если бы не одно но. Это публичный человек, который даже имеет поклонников, — сказал Притула.

Добавляет, эта риторика в такие трудные для государства временна была ужасной. На сегодняшний день они не общались уже 11-12 лет, но пару месяцев назад между ними состоялась короткая переписка.

— Я узнал, что у Андрея и его семьи были определенные проблемы, потому что я написал стишок, что Маричка и Антон развелись. Человек до сих пор не понимает, что проблемы в его жизни не из-за того, что я какие-то стихи писал, а потому что в таком возрасте уже давно стоило бы понять, где светлое, а где темное и кто агрессор. Жить в Украине и не иметь проукраинской позиции — в голове не укладывается, — подчеркнул Сергей.

Говорит, каждый сам выбирает свой путь, и где сейчас Молочный — понятия не имеет.

Напомним, еще в 2019 году Сергей Притула ответил Андрею Молочному стихом на его заявление о “фашистах” в Киеве. В нем он заявил, что “Антон из Жашкова просил передать, что с Маричкой они уже давно не проживают вместе”. Само четверостишие звучало так:

Коли від мене ти пішла, я гірко плакав.

Обидва ліктя іскусав, пропивши ларьочки гриль.

На твій пост в інстаграмі я натрапив…

Заплакавши ще раз і зламав костиль!

Тогда же Притула попросил поклонников не устраивать фестиваль оскорблений, отметив, что от таких заявлений коллеги ему достаточно больно.