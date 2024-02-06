Американская актриса Келли Разерфорд, известная украинцам по сериалам Район Мелроуз и Сплетница, имеет в гардеробе немало вещей от украинских дизайнеров. Теперь звезда показалась в белоснежном платье до пят от бренда Gunia Project. К слову, одна из его основательниц — Наталья Каменская — помогает подбирать образы первой леди Украины Елене Зеленской.

Келли Разерфорд надела платье от Gunia Project

Знаменитость имеет традицию показывать подписчикам свои аутфиты, которые фотографирует в зеркале лифта. На этот раз она выбрала для выхода вышитое платье с длинными рукавами, которое называется Лукия и стоит 14 тыс. грн.

На сайте бренда указано, что крой платья характерен для Среднего Приднепровья. Украшает наряд вышитая манишка, которая может сниматься.

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— Лейтмотив вышивки посвящен изображению Адама и Евы, найденному на черниговских изразцах XVII-XVIII вв. Другим референсом является деревянный сундук с Буковины 1909 года, рисованный цветами и сердцами, — говорится в описании.

Кроме этого, в шкафу звезды есть платье-вышиванка от украинского дизайнера Юлии Магдич, платье от Bobkova, дубленка от Артура Кулаковского и шубка от Bazhane.

Келли Разерфорд далеко не единственная знаменитость, которая отдает предпочтение украинским брендам. Так, недавно Дженнифер Лопес снова выбрала для завершения своего образа вещь от Frolov — топ-рубашку, который подчеркнул фигуру певицы.