Рэп-исполнитель Вова зі Львова высказался о мужчинах-артистах, которые выехали во время полномасштабной войны, а также сказал, существуют ли хорошие русские.

Говорит, всех под одну гребенку ровнять нельзя, поскольку сперва стоит вдаться в детали и контекст — почему тот или иной человек выехал.

— Можно быть украинцем в Украине, который не помогает и не делает ничего для общей победы. А можно быть русским в Америке, который делает что-то для общей победы. Для меня это больная тема, как и для многих. Но в этом туре начал встречать русских, которые делают для украинской победы больше, чем некоторые украинцы, которых я знаю, — поделился Вова зі Львова.

Признается, такое открытие стало для него облегчением, и он почувствовал, что того негатива, который в нем был по отношению ко всей их нации, ко всему их народу, в нем стало немножко меньше.

Теперь считает, хорошие русские есть.

— Если человек делает что-то для приближения общей победы, то я считаю, что это лучше, чем если бы он не имел возможностей это делать. Я считаю, что человек на войне, который не хочет там быть, это скорее минус для нас, чем плюс. Мне сложно представить ситуацию, когда человек на войне, который не хочет там быть, является полезным, помогает и приближает победу, — отмечает рэп-исполнитель.

Вместе с тем думает, что понимает, что такое война, военное время и необходимость в людях. Поэтому не говорит, что это неправильно и что никто не имеет права отправлять на войну человека, который не хочет туда идти.

— Мы живем в такое время войны, когда интересы страны ставятся выше, чем интересы человека. Возможно, во время войны так и должно быть. Я не оправдываю и не защищаю, но говорю, что надо смотреть на контекст и на каждое дело отдельно, а не косить всех под одну гребенку, — подчеркнул артист.

Фото: Вова зі Львова