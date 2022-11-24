Телеведущий Александр Педан посетил деоккуппированный Херсон и поделился своими впечатления. Также он показал подарок, который привез из города-героя.

Серию снимков из Херсона шоумен обнародовал в Instagram, отметив, что приехал туда с Хмельницкой областной военной администрацией и фондом Захисти Хмельниччину. Привезли около 10 автомобилей с гуманитарной помощью, из них шесть — большегрузных фур.

Говорит, поездка впечатлила, особенно то — насколько херсонцы ждали, когда в город вернется Украина.

Сейчас смотрят

— Количество людей с флагами на площади, особенно детей, которые подходили, здоровались, благодарили, что приехали, и говорили только об Украине. Если говорить о самой территории, то маленькие села неподалеку от Херсона на самом деле разрушены на 80-90%. Сам Херсон настолько не пострадал. Но сейчас в городе нет света, воды и фактически все живут на гуманитарной помощи, которая очень необходима, — рассказал Педан.

Впечатлили Александра и дети, которые, с одной стороны, боялись смотреть в глаза, а с другой, через пол минуты разговора не выдерживали и бросались обниматься. Это говорит о том, что их очень запугали, но в то же время молодежь нуждается в поддержке, внимании.

— Самым большим подарком, конечно, было внимание людей, а еще арбуз, который подарили добробратовцы… Следующим шагом доехали до наших военных — 86 бригады ТРО. Там услышал много историй… Зла после себя враг оставил очень много. Но Херсон — это Украина. Это самое главное. Идем дальше. Слава Украине! Слава ВСУ! — подытожил ведущий.

Фото: Александр Педан