Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая призналась, находилась ли в интимных отношениях с девушкой, когда состоялся первый сексуальный опыт, а также рассказала, симулировала ли она оргазм.

Александра называет себя квир-человеком — тем, кто чувствует себя не таким, как другие. Певица призналась, что серьезного интима с девушкой у нее не было.

— Серьезный — это когда люди начинают строить отношения, как по мне. Такого прям не было, — отметила Зарицкая.

Артистка призналась, что первый интим у нее был в достаточно раннем возрасте — после 16, но до 18 лет.

По словам девушки, у нее нет серьезных отношений, поскольку она ставит карьеру на первое место и много потенциальных парней не могут это воспринимать.

— Я никогда первая не говорила парню, что влюблена в него. Это один из моих комплексов. Даже, если я буду сильно влюблена, все равно, думаю, что не скажу. У меня есть большой страх вот этого отказа, поэтому буду терпеть до последнего, пока он сам не сделает первый шаг, — рассказала Александра.

Исполнительница призналась, что симулировала оргазм. Считает, что все женщины это делают.

Ранее Александра Зарицкая рассказала, что живет с мамой, поскольку не может оставаться наедине с собой. По словам девушки, это проблема многих артистов. Им сложно оставаться один на один со своими мыслями.

Александра сказала, что даже если бывает одна, то громко слушает музыку или разговаривает с кем-то по телефону.