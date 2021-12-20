Украинская певица Оля Полякова показала, что подарила младшей дочери Алисе на День святого Николая.

Артистка опубликовала серию Instagram-stories, в которых продемонстрировала их новогоднюю елку, а также подарок 10-летней Алисы от святого Николая. На видео девочка предстала в маске динозавра.

— Дорогие мои, посмотрите, какая у нас красивая елка… К Алисе пришел красивый подарок. Все люди как люди, а ты лучше всех, — смеясь сказала Полякова.

Елка исполнительницы украшена разнообразными игрушками — шарами разных форм, бусами и гирляндами.

Вначале сентября дочь Оли Поляковой Алиса назвала себя Валерой и отказалась идти в школу. Теперь некоторые подписчики артистки шутя обращаются к девочке как к Валере.

Алиса заявила, что в школе шумно, поэтому она не хочет туда ходить.

Также мы писали о том, сколько зарабатывает старша дочь Поляковой на своем аккаунте в Instagram. Сейчас публикация в stories у нее стоит 1,5 тыс. грн, пост — 2,5 тыс. грн.

Кроме того, 16-летняя Мария отметила, что у нее есть в заработке на рекламе рекорд — 10 тыс. грн за неделю. Девочка отметила, что у нее хороший актив, поэтому она считает разумным брать такие суммы.