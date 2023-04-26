Украинская певица Оля Полякова вспомнила о свидании, которое закончилось циститом и неделями пребывания в больнице. Все произошло, когда звезде было 15 лет — тогда Олю пригласили посмотреть на новогоднюю елку.

— Я хотела одеться красиво — казалось, что вся одежда не подходила. А у мамы был серый кожаный пиджак классный. На улице тогда было -23° С, по колени снега. Одеваю капроновые колготки, короткую юбку, кофту, ботиночки и этот пиджак, — заявила звезда в программе Взрослые девочки.

Певица отмечает, что елка была расположена в пешеходной зоне, и к ней нужно было еще подойти.

— Я выхожу из трамвая и иду месту встречи. Ветер был очень сильный, и я понимаю, что мои ноги уже красные и обледенели. И это ж я еще гулять шла. Закончилось все циститом, двумя неделями в больнице и уколами антибиотиков в задницу. Научило ли это меня чему-то — нет. Но я так никогда не пойду ради чего-то или кого-то, — добавила артистка.

21 марта стало известно, что и дочь Поляковой попала в больницу. 18-летняя Маша сейчас учится в Великобритании, и врачи заявили, что девушка родилась в рубашке. Дочь Оли показала себя на больничной койке и добавила, что находится там уже пять дней.