Рэп-исполнительница Alyona Alyona призналась, чего хочет сейчас больше всего и что в нее вселяет страх.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV артистка назвала, кого считает виновным в полномасштабной войне, и рассказала о россиянах, которые работают в волонтерских центрах для помощи Украине.

Alyona Alyona признает, что устала от людей. Единственное, чего сейчас хочет — побольше побыть наедине с собой.

Сейчас смотрят

— Я знаю, скоро это время наступит, мой тур закончится, и я смогу спокойно сконцентрироваться на творчестве, и на том, чтобы больше уделять внимания своим социальным сетям и интервью, — рассказала певица.

Говорит, наибольший страх за время войны испытывала как раз таки когда ехала в тур по Европе, поскольку в Украине у нее близкие люди.

— Когда ты находишься рядом с родными и близкими на расстоянии километра или вытянутой руки, понимаешь, что можешь оперативно помочь. А когда ты находишься далеко, то в тебя вселяется страх, что ты не сможешь вовремя отреагировать, — пояснила Alyona Alyona.

Однако она добавила, что все сделала так, чтобы рядом с ее родными и близкими всегда были люди, готовые по первому зову прийти на помощь.

Подчеркивает, что в полномасштабной войне в Украине виновата вся Россия — не только власть, но и люди. Особенно население, которое избрало своих лидеров и поддерживает их до сих пор. “Хороших русских” для себя не видит.

При этом говорит, что есть и те россияне, которые не поддерживают войну и которые уехали из РФ.

— Я объездила очень много европейских стран, и в каждой в волонтерском центре работает 1-2 россиянина, давно переехавших из России и устроивших свою жизнь за границей, и не уплачивающих налоги в РФ. Дело не в том, кого мы делим на хороших или плохих, все определяют поступки, — уверена артистка.

Alyona Alyona добавила, что для нее вся РФ и ее население — не друзья и не братья, это не братский народ абсолютно.

— Это нация и культура, и вообще империя, о которой я ничего не хочу знать, — подчеркнула рэп-исполнительница.

Она сказала, что еще не было возможности выступить перед ВСУ. Сейчас певица в туре, однако когда получится — будет плакать и кланяться низко до земли нашим защитникам.

Признается, сейчас более понятными стали такие слова, как воля, свобода, история, знание истории, скучаю и не хочу видеть и знать.