Певец Владимир Дантес показал архивные кадры с папой, вспомнив отдых с родителями в Крыму.

В Instagram Дантес показал, как они с отцом проводили время на море — купались, ныряли, забегали в воду с разбега. Говорит, обычно в эти дни они ехали на полуостров, поскольку в Евпатории жил брат, а в Ливадии — дедушка.

— Долгое время мы ездили поездом (в плацкарте), и мне очень нравилась эта эстетика. Аромат еды, особенно курочки гриль, которая смешивается с запахами пота и перегара. Родителям не очень это заходило, но мне было весело. А самый любимый момент путешествия — когда за окном появлялся Сасык (Сиваш), — вспоминает Дантес.

Добавляет, купаться любил сильно, минусом было то, что не умеет плавать и медузы, однако желание прыгать, как отец, было сильнее.

— Все отдал бы, чтобы снова ехать в плацкарте в Евпаторию с мамой и папой, — подчеркнул артист.

Отец 35-летнего Дантеса Игорь Гудков умер, когда музыканту было 22 года. Мужчина ушел из жизни в 50 лет из-за инсульта.