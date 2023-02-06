Классическое понимание моды и стиля давно перевернуло этот мир, а военное положение наложило свой отпечаток на все сферы жизни. Как выглядеть, как передавать свое состояние – все это отражает наши реалии. Особенно взгляды прикованы к главным лицам страны, например, первой леди Елене Зеленской.

То, как выглядит супруга президента Владимира Зеленского, вдохновляет и восхищает. Все ее публичные выходы четко передают энергию страны, которая сейчас находится в войне, но при этом остаются элегантными, женственными и спокойными.

Ко дню рождения Елены Зеленской, ее 45-летию, Факты ICTV вместе с персональным стилистом Юлией Крыжалкой вспомнили несколько образов первой леди, которые стали самыми запоминающимися за последний год, а также разобрались, каких правил стиля она придерживается.

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