Классическое понимание моды и стиля давно перевернуло этот мир, а военное положение наложило свой отпечаток на все сферы жизни. Как выглядеть, как передавать свое состояние – все это отражает наши реалии. Особенно взгляды прикованы к главным лицам страны, например, первой леди Елене Зеленской.
То, как выглядит супруга президента Владимира Зеленского, вдохновляет и восхищает. Все ее публичные выходы четко передают энергию страны, которая сейчас находится в войне, но при этом остаются элегантными, женственными и спокойными.
Ко дню рождения Елены Зеленской, ее 45-летию, Факты ICTV вместе с персональным стилистом Юлией Крыжалкой вспомнили несколько образов первой леди, которые стали самыми запоминающимися за последний год, а также разобрались, каких правил стиля она придерживается.
Обложка Vogue
Молочная блуза с легким обрамлением из перьев, черные брюки прямого, суженного к низу, кроя и акцентные и нежные балетки от украинского бренда HVOYA.
Необычное сочетание для первой леди, но замечательная формула с использованием простых вещей интересной формы и кроя.
— Такие балетки будут отличным дополнением к деловым костюмам, юбкам-карандашам или, наоборот, к повседневным образам с джинсами, штанами-карго или даже к комплектам с джогерами, — отметила Юлия.
Выступление на Всемирном экономическом форуме
Шоколадный костюм с двубортным жакетом, удлиненными брюками-клеш, рубашкой в тон к костюму, туфлями с острым носиком и акцентом — брошью в виде карты Украины.
Первая леди часто пользуется принципами тотал-лука и приемами, удлиняющими силуэт, например, надевает удлиненные брюки с туфлями-лодочками с острым носиком.
Визит в США
Сдержанное миди-платье цвета хаки от украинского дизайнера Лилии Витковской с акцентным воротничком и туфли-лодочки бордового оттенка.
— Здесь все внимание на цветах: настроение государства, которое находится в войне. И, конечно, крой платья: милитари тематика и сходство кроя с военной формой, — отметила стилист.
Речь в Конгрессе
Сдержанный, необычный крой черного костюма от украинского бренда A.M.G, дополнения украшениями и белой обувью от Gunia Project.
Елена Зеленская демонстрирует элегантность делового стиля, но не забывает придавать ему немного нежности в виде минималистичных и сдержанных украшений.
Примите во внимание, как костюм, правильно подчеркивающий вашу фигуру, делает образ сбалансированным.
Элегантные прически
Елена Зеленская демонстрирует изысканный вкус, который проявляется в стиле ее причесок. Вот еще один секрет от первой леди – ваша укладка должна быть продолжением вашего стиля, поэтому на это также обращаем внимание.
Сочетание делового и кэжуального стилей
В своих образах первая леди также использует обычные базовые футболки, дополняемые классическими жакетами из плотной ткани. Супер-удобная опция, чтобы всегда выглядеть изысканно, используя вещи из вашего гардероба.
Первая леди всегда изысканная. Она демонстрирует идеальность делового стиля, используя при этом костюмы с брюками и миди-юбками интересного кроя. Сдержанные оттенки, передающие тематику военного времени. Всегда уместная и аккуратная укладка. Изящная обувь, которая дополняет силуэтные линии. Утонченные ненавязчивые украшения, которые удачно подчеркивают идею образов.