Украинский оберег из сердца Донбасса: в ТРЦ Gulliver прошла презентация благотворительного проекта Олега Верняева

Презентация благотворительного проекта оберег Украины прошла 17 августа в ТРЦ Gulliver. Идейным лидером и амбассадором инициативы стал олимпийский чемпион, чемпион мира по спортивной гимнастике Олег Верняев.

На презентации были представлены первые браслеты-обереги и фотовыставка, главным фотографом которой стал Михаил Федорак. К слову, выставка будет работать до 26 августа с 10:00 до 22:00 на втором этаже ТРЦ. Вход свободный.

Украинский оберег из сердца Донбасса — символ непокорности свободных людей, тяжелого труда и мужества украинского народа.

Оберег сделан в виде браслетов, каждый из которых содержит до 5 г угля, добытого горняками на глубине более 1 тыс. м на угольных шахтах Донецкой области.

100% средств от продажи оберегов идут на приобретение домов, расположенных на Киевщине, для временно переселенных жителей Донецкой и Луганской областей, потерявших свои дома.

— Это для меня очень важный проект, поскольку он связан с моим родным домом, поскольку родился я и вырос в Донецке. Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к нашей благотворительной инициативе, и всех, кто присутствовал на презентации, кто осветит ее, и всех, кто еще успеет поддержать, — комментирует Олег Верняев.

Верняев добавляет, что уголь – это символ Донбасса, символ несокрушимости, а сейчас самое время поддерживать эту силу и всех украинцев, ведь мы объединяемся с каждым днем.

— И очень важно, что этот проект объединил людей почти из каждого уголка нашей страны, поскольку уголь нам передавали защитники на Востоке, шлифовали уголь на Западе, а производили мы в столице. Поэтому в нем уже заложена сила нашего мужественного государства, — говорит Верняев.

Присоединились и поддержали проект такие украинские звезды: Yarmak, Tayanna, Миша Крупин, Геннадий Попенко, Анна Тринчер, Никита Добрынин, Егор Гордеев, Ульяна Ройс, Валерий Величко, Мила Еремеева, Ирина Адонина, Enleo, Люся Кава, Ольга Сумская, Антон Скуратов, Юрий Ткач, Соня Морозюк, Кристина Шишпор, Positiff и Lida Lee.

Приобрести браслет можно по QR-коду на фото участников выставки, которые находятся на втором этаже Gulliver, а также на официальном сайте и в магазине UAmade на третьем этаже ТРЦ. Сейчас тираж браслетов — 2 тыс. экземпляров. Стоимость одного изделия составляет 799 грн.