Украинскую делегацию оштрафовали на Евровидении 2024 из-за надписей на футболках. Наши представители с помощью одежды призывали освободить защитников Азовстали из плена.

Украинцев оштрафовали на Евровидении 2024 из-за надписей на футболках

Так, об этом рассказала певица Alyona Alyona, которая представляла нашу страну на конкурсе. Артистка отметила, что любые надписи на одежде запрещены, это касается даже логотипов брендов. Такую одежду просили снять или заклеивали черной лентой.

Речь идет о футболках с надписью Free Azovstal defenders (свободу защитникам Азовстали). Певица добавила, что проблемы с реализацией такой рискованной идеи появились еще в моменте создания футболок.

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— Мы обзвонили несколько полиграфий, часть из них не работала, а другая часть отказывалась делать принт. Однако с одной полиграфией мы смогли договориться после пяти звонков с просьбами помочь. Перед входом в зал наша команда надела футболки под другую одежду и смогли пройти с ними в гринрум, — отметила певица.

Наша команда угадала с моментом, когда камера будет показывать делегацию, и продемонстировала футболки для всех зрителей конкурса. Изначально, Alyona Alyona рассказала, что делегацию оштрафовали за нарушение, а затем информацию о наказании убрала из публикации.

— Мы очень рисковали, но все получилось. Отбились просто финансовым штрафом, — отметила певица.

Правда, сумму штрафа звезда так и не назвала.

Вокруг конкурса существует множество ограничений. К примеру, организаторов Евровидения раскритиковали за запрет флага ЕС. Синий флаг с золотыми звездами присутствовал на конкурсе в 2023 году, но на этот раз его нельзя было приносить на шоу.