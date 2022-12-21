Дети Херсона, пережившие ужас оккупации, обязательно должны почувствовать атмосферу праздника и получить долгожданные подарки. Помочь этому решили украинские артисты и благотворители. Наше радио провело звездный марафон, в котором известные исполнители призвали украинцев донатить на подарки детям, оправляющимся от жизни в оккупации.

Именно для этого в декабре стартовала акция Святой Николай детям Херсона, ее инициатор – Всеукраинский благотворительный таврический фонд. К благотворительному эфиру присоединились фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, Злата Огневич, Анна Тринчер, Alekseev, Tarabarova, Shumei, Wellboy, Камалия и другие.

— Хочу поблагодарить всех за такую инициативу, потому что я сама из Херсона и знаю, как этим детям важно почувствовать магию Святого Николая, магию Рождества. Они не должны слышать только взрывы. Поэтому люди, у нас с вами миссия — задонатить на подарки для детей. Давайте вместе с Dity.Help создадим детям Херсона эту магию, – сказала Tarabarova во время благотворительного марафона на радио.

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— Мы можем стать для этих детей настоящими Святыми Николайчиками, подарить им частичку своей любви, своей теплоты, душевной доброты, — говорит Злата Огневич.

– Мы собираем донаты от наших слушателей, а звезды помогают нам привлечь больше аудитории, то есть и донатов. Это все делается для того, чтобы детям Херсона отправить подарки, где будет пауэрбанк, фонарик, где будут конфеты. Это те вещи, которые очень нужны в эти трудные времена. А еще они смогут ощутить немного праздника, когда будут видеть там конфеты, – рассказывает ведущая Наше радио Таня Малинина.

Благотворители собирают 850 подарочных комплектов. На этом количестве не останавливаются, а потому призывают донатить и дальше на платформе Dity.Help. Там уже скопилось более 250 тысяч гривен. Но организаторы отмечают — эту сумму можно удвоить. Потому что акцию поддерживают предприниматели, не только деньгами, но еще и сладостями, фонариками или пауэрбанками.

– Это тоже важно, потому что в Херсон едут не деньги, а подарки. У нас был случай, который умилил до слез. Нам звонят по телефону и говорят: “Мы небольшая фирма, но наши сотрудники решили отказаться от новогодней премии, и мы на все эти средства закупим вкусностей для детей Херсона”, — говорит Сергей Ковальчук, спикер Всеукраинского благотворительного Таврический фонд.

Задонатил в прямом эфире и призвал к этому слушателей фронтмент группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка. Он гордится тем, как украинцы объединяются ради помощи, и артисты должны способствовать этому.

– Мы все превратились в сплошную крупную волонтерскую организацию. Это наивысшее удовольствие — когда мы целым сообществом делаем что-то хорошее, и когда ты видишь результаты твоих усилий – это очень классно! – говорит Олег Скрипка.

Подарки детям Херсона доставят до 25 декабря. Из-за частых обстрелов города, организаторы заранее не сообщают, где именно их будут вручать. Но уверяют, что дети получат долгожданные сюрпризы.