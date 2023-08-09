Украинские военные удивили пользователей TikTok своим исполнением песни о первой любви. За несколько дней ролик набрал тысячи комментариев и сотни тысяч лайков.

Так, военный из 80 ОДШБр Андрей Б своим контентом создал новый тренд в TikTok. В его ролике — украинские защитники, которые поют под музыку в перерывах между боевыми задачами, сидя в автомобиле.

Парни на камеру исполнили трогательный трек испольнительницы Darisha — Первая любовь, и за неделю собрали более миллиона просмотров, 137 тыс лайков и почти 3 100 комментарией. Можно смело сказать, что ролик моментально завирусился, и активно обсуждается в украинском TikTok-пространстве.

Тренд набирает обороты — к ним присоединились и другие военные, которые начали петь о своей первой любви в своей манере.

Автор песни Darisha уже отреагировала на новые вирусные ролики — военных с оригинального видео она поблагодарила и предложила спеть вместе после победы.

— Ребята вы невероятные! Это такая честь для меня! После победы споем вместе под винницким дождем, все вместе! — заявила Дарина Красновецкая.

В целом, наши защитники уже создали более сотни подобных видео. Тренд подхватили и звезды — даже Дантес спел популярную песню.

Во время войны происходит уникальное — военные поют на камеру, а музыканты — убивают оккупантов с автоматом в руках. Виталий Козловский показал, как проходят его будни на фронте, и поразмышлял о жизни. Артист признался, что очень скучает по сцене, и мечтал не о такой жизни, но он принял решение вступить в армию.