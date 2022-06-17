Украинский клипмейкер Алан Бадоев рассказал о жизни во время войны, отношении к украинскому языку и смене деятельности.

В интервью Маше Ефросининой Алан рассказал, как последние четыре месяца изменили его жизнь, и как он переосмыслил свою работу и важность родного языка.

— Я не могу заставить себя спуститься в убежище — пытаюсь наполнить каждый день жизнью, ведь от судьбы невозможно убежать. Новости я также не проверяю — выхожу утром на улицу с 6 до 8 и прохожу большую дистанцию — и если раньше со мной просили сфотографироваться, то сейчас женщины обнимают, а мужчины жмут руку. Такая встреча для меня и есть началом моего дня, — заявил продюсер.

Что касается работы режиссером, Бадоев не видит в этой деятельности никакой пользы для страны.

Сейчас смотрят

— Мне пришлось отказаться от себя вчерашнего полностью. Должен построить необходимую сегодня личность, быть полезным, что-то сделать для своей страны. У меня нет желания снимать клипы, я не вижу себя на съемочной площадке. Хочу посвятить себя тому, что прямо здесь и сейчас будет иметь конкретную цель — только так мы можем помочь своей стране, — заявил режиссер.

Алан также имеет свое личное мнение насчет украинского языка — каждый должен его знать.