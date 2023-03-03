Украинская ЛГБТ+ активистка, основательница Марша женщин Елена Шевченко получила награду Женщина года от журнала Time.

Статья о Елене Шевченко в Time вышла в журнале под названием “Елена Шевченко борется за наименее защищенные слои населения Украины”.

Сама же Елена Шевченко отметила, что достаточно скептически относится к любым наградам и премиям, потому что это “субъективная игра, где кто-то должен быть лучше других”. Но она использует любую возможность сделать что-то полезное, для тех, кто не может говорить или бороться за свои права.

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— Украина меняется и ничто и никто не остановит людей, которые имеют ценности человечности и веру в равенство. Эта награда — не только моя лично, эта награда всех тех, кого не услышали, кого не заметили, кого заставили прятаться и молчать. Поверьте, так будет не всегда, ваш вклад сверхважен и он является весомым в нашу общую борьбу за будущее Украины и нашей победы, — добавила активистка.

Каждый год Time называет 12 женщин со всего мира, которые внесли значительный вклад в борьбу за права человека. В 2023 году в список попали американские актрисы Кейт Бланшет и Анжела Бассет, член правительства Бразилии Аниэль Франко, иранская журналистка Масих Алинеджад, мексиканская активистка Вероника Крус Санчес, инди-рок-музыкант Фиби Бриджерс, футболистка Меган Рапино, боксер Рамла Али и другие.

Фото: Елена Шевченко