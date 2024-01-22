Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец будут в качестве жури на Нацотборе на Евровидение 2024. Они должны подтвердить свое согласие на участие в отборе музыкантов.

Нацотбор на Евровидение 2024: кто стал жури

Об именах судей на Нацотбор стало известно после конца голосования у Дія. По данным сервиса, выбирали среди претендентов более 720 тыс. украинцев. Наибольшее количество голосов получил Данилко — 315 тыс. Второе место за Джамалой — 170 тыс, а Танчинец на третьем месте с 89 тыс. голосов.

Теперь тройка музыкантов должны подтвердить свое согласие на участие в Нацотборе. Уже после этого они будут решать, кто поедет от Украины на Евровидение 2024.

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Известно, что финал Нацотбора запланирован на 3 февраля 2024 — тогда и станет известно, кто будет представлять нашу страну на конкурсе.

Напомним, что ранее стало известно, кто будет ведущим на Нацотборе на Евровидение 2024. Так, ими стали ведущий Тимур Мирошниченко, певица из группы The Hardkiss Юлия Санина и стендап-комик Василий Байдак.

Стоит отметить, что прогнозы букмекеров на Евровидение 2024 дают надежду на победу. По состоянию на конец января, Украина на втором месте с 7% на победу. Первое место за Британией, а тройку лидеров замыкает Швеция.