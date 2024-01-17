Певица Кристина Соловий, которая 17 января празднует свои 31-й день рождения, показала инструмент, благодаря которому появилась на свет ее первая песня.

Кристина Соловий показала пианино, за которым написала Тримай

Артистка поделилась с поклонниками кадрами из своей новой фотосессии и рассказала, что именно за ним написала свою первую песню Тримай.

— Когда я родилась, дома меня уже ждала Украина. Звуки старенького фортепиано сопровождали мои первые сознательные воспоминания. Мама с папой, бабушка и старший брат — все были влюблены в музыку, — вспомнила Кристина.

Она отметила, что Украина в ее жизни звучала всегда. После того, как по этому инструменту она написала свой хит Тримай, появились и другие песни.

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— Спасибо ВСУ и всем вам за то, что моя жизнь продолжается в Украине и с Украиной, — добавила Соловий, пригласив своих слушателей на концерты.

Реакция сети на новую фотосессию Кристины Соловий

Подписчики не смогли обойти вниманием красные колготки, которые надела певица для съемки. Также они поздравили любимую артистку с днем рождения и оставили немало пожеланий:

С днем рождения, птичка, горжусь до безумия тобой. Оставайся такой же красивой во всех смыслах.

В голове заиграл Скрябин — Красные колготки.

Победы и побед! Любви, вдохновения и новых творческих вершин!

Искренне поздравляю вас с днем рождения, Кристина! Желаю вам безграничного вдохновения, много музыки в жизни, и конечно, много счастья каждый день!

У меня тоже первое пианино было Украина, это точно что-то значит. Поздравляю с днем рождения, птичка! Пой, пусть слушает мир, как звучит твоя песня.

Напомним, что именно песню Тримай Кристины Соловий украла для своего ледового шоу жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка. Украинскую артистку возмутила такая наглость, поэтому она полна решимости бороться с культурной апроприацией.

Фото: Кристина Соловий