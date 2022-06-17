Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Музыка

Украина будет обжаловать решение о проведении Евровидение 2023 в другой стране

17 июня 2022, 17:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra
Источник: Getty Images

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет обжаловать решение организаторов Евровидения проводить конкурс в 2023 году не в Украине.

Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

— Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждения возможностей других вариантов, — заявил Ткаченко. 

По его словам, EBU после такого решения считает, что сможет дальше вести переговоры с Украиной для достижения общего решения, которое удовлетворит обе стороны. Министр добавил, что наша страна выполнила все условия для проведения конкурса в 2023 году — это касается как честной победы, так и других процессов — предоставили ответы и гарантии безопасности, а также опубликовали варианты локаций для проведения конкурса.

Сейчас смотрят

— Проведение Евровидения 2023 в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает нашу страну сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейским вещательным союзом, — добавил Ткаченко.

17 июня стало известно, что Евровидение 2023 проведут не в Украине. Организаторы конкурса заявили, что наша страна не смогла предоставить гарантии безопасности для проведения мероприятия, к которому готовятся 12 месяцев.

Читайте также:
евровидение 2022Евровидение 2023 состоится не в Украине

Теги
Евровидение Александр Ткаченко
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь