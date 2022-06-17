Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет обжаловать решение организаторов Евровидения проводить конкурс в 2023 году не в Украине.

Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

— Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждения возможностей других вариантов, — заявил Ткаченко.

По его словам, EBU после такого решения считает, что сможет дальше вести переговоры с Украиной для достижения общего решения, которое удовлетворит обе стороны. Министр добавил, что наша страна выполнила все условия для проведения конкурса в 2023 году — это касается как честной победы, так и других процессов — предоставили ответы и гарантии безопасности, а также опубликовали варианты локаций для проведения конкурса.

Сейчас смотрят

— Проведение Евровидения 2023 в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает нашу страну сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейским вещательным союзом, — добавил Ткаченко.

17 июня стало известно, что Евровидение 2023 проведут не в Украине. Организаторы конкурса заявили, что наша страна не смогла предоставить гарантии безопасности для проведения мероприятия, к которому готовятся 12 месяцев.