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Украина не истощена морально: Павел Маков рассказал о своем проекте на Венецианской биеннале

29 апреля 2022, 16:16
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Павло Маков

В этом году на выставке современного художественного мира Венецианская биеннале Украину представляет харьковский художник Павел Маков с инсталляцией Фонтан истощения.

Несмотря на то, что идея этого проекта возникла еще до начала полномасштабной войны в Украине, сейчас значительная часть внимания прикована к нему именно из-за политического подтекста.

— Мы хорошо понимаем, что интерес к нашему проекту связан, к сожалению, с теми жертвами, которые Украина ежедневно несет. Нам нужно бороться, у нас нет другого выхода. Эта метафора истощения на сегодняшний день почти не касается Украины. Несмотря на то, что Украина ужасно истощена экономически и у нас много человеческих потерь, Украина не истощена морально и психологически, — сказал художник.

Маков отметил, что фонтан – это метафорическая вещь, которая, с одной стороны, описывает современную ситуацию по поводу истощения западного мира.

По словам художника, мировое культурное сообщество понимает, что в Украине сейчас решаются принципиальные вещи для будущего демократических стран.

– Появились статьи, в которых не понимают, как можно оборвать связи с русской культурой. Я откровенно объясняю, что русская культура к нам приехала на танках и прилетела на ракетах. Культура — это основа, на которой существует общество, а все эти меры, это поддерживающие ее инструменты. В общем, культура — это те моральные и нравственные правила, которые общество использует для жизни внутри и для жизни со своими соседями. Сейчас никаких прикосновений к так называемой русской культуре нет, потому что она породила общество, которое нас уничтожает, — добавил Павел Маков.

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Венеція, художник
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