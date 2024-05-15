Представительница Украины на Евровидении 2024 Alyona Alyona заявила, что украинскую делегацию оштрафовали из-за футболок про Азовсталь. Суспільне уже отреагировало на заявление рэперши и отвергает любые штрафы.

Украинцев “оштрафовали” на Евровидении 2024: подробности

О якобы штрафе украинской делегации рассказала певица Alyona Alyona, которая представляла нашу страну на Евровидении 2024.

Певица напомнила, что любые надписи на одежде были запрещены организаторами, это касалось даже логотипов брендов. Такую одежду просили снять или заклеивали черной лентой.

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Команда надела футболки с надписью Free Azovstal defenders (Свободу защитникам Азовстали), чтобы привлечь внимание и призвать освободить из плена защитников Азовстали.

Alyona Alyona добавила, что проблемы с реализацией такой рискованной идеи появились еще при создания футболок.

— Мы обзвонили несколько полиграфий, часть из них не работала, а другая часть отказывалась делать принт. Однако с одной полиграфией мы смогли договориться после пяти звонков с просьбами помочь. Перед входом в зал наша команда надела футболки под другую одежду и смогла пройти с ними в гринрум, — отметила певица.

Команда угадала с моментом, когда камера будет показывать делегацию, и продемонстрировала футболки для всех зрителей конкурса.

— Мы очень рисковали, но все получилось. Отбились просто финансовым штрафом, — отметила Alyona Alyona.

Правда, сумму штрафа звезда так и не назвала. А позже из публикации и вовсе исчезло упоминание о каком-либо штрафе.

Позже Alyona Alyona таки признала свою ошибку.

— В команде менеджмента артиста работает более 20 человек. Иногда при донесении информации от одного из членов команды другому, информация искажается. Что дальше влечет за собой публичную ответственность. Такая ошибка случилась сегодня, — отметила она.

Суспільне прокомментировало высказывания Alyona Alyona

Суспільне прокомментировало высказывания Alyona Alyona относительно штрафа делегации. По словам вещателя, пока жалоб на нарушение правил не поступало, а это значит, что штраф никто не платил.

— Сейчас Суспільне как член ЕВС, который обеспечивает участие представителей Украины на песенном конкурсе Евровидение, не получило никаких жалоб и штрафов за якобы нарушение правил, — говорится в заявлении.

Суспільне напомнило, что Европейский вещательный союз действительно может применять санкции в случае нарушения правил конкурса. Все артисты знают об этом еще на этапе подписания контракта. Евровидение позиционирует себя как аполитичный конкурс.

На конкурсе существует множество ограничений. К примеру, организаторов Евровидения раскритиковали за запрет флага ЕС. Синий флаг с золотыми звездами присутствовал на конкурсе в 2023 году, но в этот раз его нельзя было приносить на шоу.