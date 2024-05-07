Участники Евровидения 2024 спели конкурсную песню Украины Teresa & Maria, которую 7 мая на сцене в Мальме исполнят Alyona Alyona и Jerry Heil.

Teresa & Maria в исполнении конкурсантов Евровидения 2024

В Instagram Alyona Alyona и Jerry Heil показали, как их поддерживают другие участники песенного конкурса. В частности, представители разных стран с легкостью на камеру вспоминали слова и мотив песни Teresa & Maria, напевая ее. Свою поддержку Украине таким образом показали конкурсанты из Азербайджана, Албании, Финляндии, Дании, Латвии, Сербии, Португалии и других стран.

— Мы очень надеемся на вашу поддержку! Сегодня Украина должна звучать как никогда в мире, — написали Alyona Alyona и Jerry Heil под видео.

Напомним, сегодня, 7 мая, в Мальме состоится первый полуфинал Евровидения 2024. Именно в нем выступят представительницы Украины. Они выйдут на сцену конкурса под номером пять.

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Второй полуфинал пройдет 9 мая, финал — 11-го числа.