В Пекине (Китай) прошло официальное открытие открытия 24-й зимней Олимпиады. Мероприятие проходило на стадионе Птичье гнездо, который построили еще для летней Олимпиады 2008. Трибуны стадиона вмещают 91 тыс. человек, но в этом году он не был полностью заполнен из-за карантинных ограничений.

В открытии Олимпиады приняли участие представители 91 страны. Однако выходили представители стран не в привычном порядке латинского алфавита, а упрощенного китайского алфавита.

Среди участников были и украинские спортсмены. Впервые флаг нашей страны несли два спортсмена: олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

Особенное внимание на каждой Олимпиаде завоевывают формы спортсменов. Ведь она должны быть не только качественной и практичной, но патриотичной. Как правило, страны нанимают профессиональных дизайнеров, которые разрабатывают форму.

Так, сборная США представила нетрадиционную форму, так как не все костюмы были в национальных цветах. Кстати, их делегация самая многочисленная на этой Олимпиаде.

Закрывали парад наций по традиции хозяева – сборная Китая. Их форма была красного цвета, а вместо традиционных курток, их олимпийцы шагали в нарядных пальто.

Со своей стороны, сборные Нидерландов и Ирландии порадовали яркими костюмами кислотных цветов.

В интересной форме появились итальянцы, у которых поверх костюмов было пончо в цветах национального флага.

А вот победу в номинации Самый необычный орнамент получает сборная Мексики. Только посмотрите на этот череп. Это тот случай, что не нужно смотреть на флаг, чтобы понять, какая страна перед нами.

Олимпийские игры-2022

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. На соревнованиях Украину представят 45 спортсменов, соревнующихся в 12 видах спорта.

Представителей нашей страны не будет только в хоккее, конькобежном спорте и керлинге. Однако, в отличие от Олимпиады-2018, у нас теперь есть представители в прыжках с трамплина, шорт-треке и бобслее. А также на 12 атлетов больше в составе, по сравнению с прошедшей Олимпиадой.

Факты ICTV ранее подробно рассказывали о том, как прошло открытие Олимпиады 2022 в Пекине.