Финал Евровидения 2023 состоится 13 мая, но ученые уже выяснили, кто победит в конкурсе. Как оказалось, у представительницы Британии Мае Муллер есть все шансы с песней I Wrote A Song.

Эксперты десятилетиями изучают поп-музыку с точки зрения науки, чтобы выяснить, как отельные песни заставляют танцевать миллионы людей по всему миру. В 1941 году философ Теодор Адорно заявил, что популярные песни были подвергнуты стандартизации — это повторяющейся текст под музыку около 3 минут.

На успех песни также влияет и диапазон тем — посвящение слов матери, о доме, а также текст о любви.

Заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук Винчестерского университета Гленн Фосбрей заметил, что 17 песен победителей Евровидения из последних 20 имели в тексте слова любовь и ты. Впрочем, именно повтор куплетов является решающим фактором.

Еще одной важно особенностью называют гармонический сюрприз, когда появляется неожиданная смена аккордов.

У песни Муллер есть почти все требования к популярной песни: она исполняется на английском языке, а в тексте подробно описывается ее реакция на разрыв отношений, которая выразилась в написании песни.

Напомним, что недавно Мае Муллер попала в скандал — она забыла слова собственной песни, с которой будет представлять Британию на Евровидении 2023.