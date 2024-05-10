Участники группы Tember Blanche Александра Ганапольская и Владислав Лагода официально поженились. Торжественная церемония состоялась 9 мая 2024 года.

Участники группы Tember Blanche поженились

В сети уже появились первые фото с оригинальной свадьбы музыкантов, которые разыгрывали приглашения на церемонию за донат на ППО.

По итогам Свадебного сбора Александра и Владислав подарили фанатам три парных приглашения, чтобы они разделили с ними особый момент.

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Свадьба музыкантов была очень камерной. Празднование прошло под открытым небом, площадку украсили коврами и фонариками.

Свадебные образы молодоженов состояли из винтажных жакетов. Александра предстала в белом длинном платье, а Владислав — в полосатых брюках.

Ведущим церемонии был Александр Колмен и Павел Гоц — солист группы Nazva. Именно он провозгласил пару мужем и женой.

Недавно о свадьбе заговорил певец Позитив (Алексей Завгородний). Он признался, что готов к браку и пополнению в семье.

Незадолго до этого Позитив подтвердил отношения с танцовщицей Юлией Сахневич. Они вместе уже более трех лет.