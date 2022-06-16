Актер Райан Грэнтхем убил свою мать, а также планировал покушение на премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Звезда американской драмы Ривердэйл совершил тяжкое преступление в собственном доме. Выстрелом в затылок он убил женщину, которая в тот момент играла на фортепиано. Спустя время он признался, что таким образом хотел уберечь ее от своих планов покушения на политика.

Об инциденте общественности стало известно только сейчас — 31 марта 2020 года, Грэнтхем накрыл тело матери простыней, и вокруг него разложил свечи и четки. После этого он на машине отправился в коттедж в Оттаве, прихватив с собой три пистолета, боеприпасы к ним и 12 коктейлей Молотова.

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Чтобы добраться до коттеджа, Райану нужно было потратить 50 часов на дорогу. Он хотел уничтожить не только Трюдо, но и совершить массовое убийство. По пути к месту назначения он передумал и сдался полиции. После этого он признал себя виновным в преступлении. О своих мотивах покушения на Трюдо Райан так и не рассказал.

Теперь актеру грозит от 17-18 лет до пожизненного, но наказание могут послабить из-за чистосердечного признания. В таком случае суд может сократить срок до 18 лет.