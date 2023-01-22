Певица Тина Кароль очаровала поклонников новым дерзким образом для фотосессии. Артистка предстала перед камерой фотографа в широких брюках и коротком топе, который подчеркнул ее фигуру.

Образ Тина Кароль дополнила ярким макияжем, волосы уложила в легкие локоны. Видео-бэкстейдж певица обнародовала в TikTok, сопроводив его песней Майли Сайрус Flowers.

Сейчас смотрят Поклонники оценили стильный образ Тины, засыпав ее комплиментами. Невероятная!

Скорее бы увидеть кадры.

Как всегда прекрасная.

Голубоглазая принцесса.

Легенда и дочь Украины.

Пример современной женщины.

Непревзойденная. — Пишут пользователи сети. Стоит отметить, что артистка действительно хорошо выглядит. К слову, ранее Тина Кароль рассекретила свой вес, а также призналась, чо всю свою сознательную жизнь сидела на диетах пока не поняла, что от них нет никакого толка. Читайте также: Идите на**й: Тина Кароль резко послала россиян

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