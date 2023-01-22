Певица Тина Кароль очаровала поклонников новым дерзким образом для фотосессии. Артистка предстала перед камерой фотографа в широких брюках и коротком топе, который подчеркнул ее фигуру.
Образ Тина Кароль дополнила ярким макияжем, волосы уложила в легкие локоны. Видео-бэкстейдж певица обнародовала в TikTok, сопроводив его песней Майли Сайрус Flowers.
@tinakarol ❤️ #tinakarol ♬ Flowers — Miley Cyrus
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Поклонники оценили стильный образ Тины, засыпав ее комплиментами.
- Невероятная!
- Скорее бы увидеть кадры.
- Как всегда прекрасная.
- Голубоглазая принцесса.
- Легенда и дочь Украины.
- Пример современной женщины.
- Непревзойденная. — Пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что артистка действительно хорошо выглядит. К слову, ранее Тина Кароль рассекретила свой вес, а также призналась, чо всю свою сознательную жизнь сидела на диетах пока не поняла, что от них нет никакого толка.
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