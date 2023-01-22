Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

В дерзком образе: Тина Кароль предстала в коротком топе, подчеркивающим ее фигуру

22 января 2023, 16:09
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тина Кароль
Источник: Тина Кароль

Певица Тина Кароль очаровала поклонников новым дерзким образом для фотосессии. Артистка предстала перед камерой фотографа в широких брюках и коротком топе, который подчеркнул ее фигуру.

Образ Тина Кароль дополнила ярким макияжем, волосы уложила в легкие локоны. Видео-бэкстейдж певица обнародовала в TikTok, сопроводив его песней Майли Сайрус Flowers.

@tinakarol ❤️ #tinakarol ♬ Flowers — Miley Cyrus

Сейчас смотрят

Поклонники оценили стильный образ Тины, засыпав ее комплиментами.

  • Невероятная!
  • Скорее бы увидеть кадры.
  • Как всегда прекрасная.
  • Голубоглазая принцесса.
  • Легенда и дочь Украины.
  • Пример современной женщины.
  • Непревзойденная. — Пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что артистка действительно хорошо выглядит. К слову, ранее Тина Кароль рассекретила свой вес, а также призналась, чо всю свою сознательную жизнь сидела на диетах пока не поняла, что от них нет никакого толка.

Читайте также:
Тина КарольИдите на**й: Тина Кароль резко послала россиян

Теги
Тина Кароль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь