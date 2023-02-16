Телеведущая Леся Никитюк показал свое архивное фото с детства. Снимком звезда Нового канала поделилась со своими поклонниками в Instagram.

Так, на распечатанной фотографии красуется юная Леся в белой вышиванке с цветочками, разноцветном венке с лентами и красных ботинках. Скорее всего, Леся подпевала музыкантке, которая играла на баяне. Женщина также одета в украинскую национальную одежду — вышиванку с черно-красными узорами, черную юбку и ботинках.

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— Фото на моем холодильнике, — кратко прокомментировала артистка.

Визуально, Леся не сильно изменилась за эти годы — в детстве она была высокой, стройной и светловолосой. Все это присуще и сейчас образу Никитюк.

Примечательно, что телеведущая очень украинские национальные наряды. К примеру, в начале 2023 года Никитюк примеряла традиционный гуцульский наряд в Косове. Также звезда показала, как правильно вязать традиционный для замужних украинок головной убор — намитку.