Анимационный мультфильм Мавка. Лесная песня, созданный по мотивам пьесы Леси Украинки, выйдет в украинских кинотеатрах 2 марта.

Главную героиню озвучила актриса Наталка Денисенко. Лукаша — Артем Пивоваров, друга Мавки Шумника Гука – Dzidzio, русалку – Юлия Санина и многие другие.

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Певица Христина Соловий спела в двух официальных саундтреках фильма. Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухарь наделила Мавку движениями и пластикой.

Отметим, Мавка. Лесная песня — украинский ЗD-мультфильм, производство которого компания Film.UA Group начала в 2015 году.

По словам CEO FILM.UA Group Виктории Ярмощук, работу над проектом было финализировать не просто.

— Находясь в разных городах и странах, прожив тяжелый опыт, мы остались вместе и продолжаем заниматься любимым делом, которое так нужно людям. Мавка — наша берегиня, олицетворение характера всех украинцев. Мы гордимся заявить, что ее историю увидит весь мир, — отметила она.

Продюсер и идейная вдохновительница Мавки Ирина Костюк сказала, что премьера мультфильма станет знаковым событием, поскольку принесет с собой эмоциональное послание о победе света над тьмой и любви над ненавистью.

— Этот смысл все время был заложен в мультфильм, но мы даже не думали, что он может стать настолько сильным и актуальным, каким, к сожалению, является сейчас, — добавила она.

Сразу после украинской премьеры начнется широкий прокат мультфильма во Франции, далее премьера состоится во всей Европе. Также Мавка. Лесная песня выйдет в прокат в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Отметим, в декабре 2016 года мультфильм стал победителем девятого конкурсного отбора Госкино. Его премьеру переносили много раз, надеемся, что весной мы все-таки увидит долгожданную ленту.