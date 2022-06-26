Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон примеряла военную форму и села в танк. Своим досугом в компании британских солдат она поделилась в Instagram.

Действия происходили в одном из тренировочных лагерей британской армии и приурочены Дню вооруженных сил Соединенного Королевства.

На первом снимке в Instagram супруга герцога полностью одета в военную форму и максимально экипирована. Она осматривает фаркоп военного автомобиля.

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Она также успели примерять на себя шлем и залезть в танк, о чем свидетельствует ее фото.

— Сегодня, в День вооруженных сил, Уильям и я хотели бы воздать должное храбрым мужчинам и женщинам прошлого и настоящего, служившим во всех наших вооруженных силах, на море, на суше и в воздухе, здесь, в Великобритании и во всем мире. Мир. Спасибо за все, что вы и ваши семьи жертвуете ради нашей безопасности, — заявила Миддлтон.

Судя по надписям в ангаре, королевская семья посетила учебный центр Пирбрайт, расположенный в около 50 км от Лондона.

Не только Миддлтон любит подбадривать военных своим визитом — принц Эндрю просит у Елизаветы II вернуть ему звание полковника гренадерской гвардии. Ранее его лишили всех званий на фоне секс-скандала, связанного с Эпштейном.