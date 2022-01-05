На фоне протестов граждане Казахстана публично просят поддержки у известных соотечественников, которые сейчас живут в России.

В частности, в социальных сетях казахи обращаются к комику Нурлану Сабурову, телеведущему Азамату Мусагалиеву и певцу Скриптониту.

Пользователи сети просят поддержать родину, которая сейчас страдает от протестов и режима чрезвычайной ситуации.

Нурлан, ты знаешь, что происходит в нашей стране, почему молчишь? Тебя слушают миллионы!

Нурлан, казахи сейчас воюют за независимость! Поддержи нас!

Что там у вас в Казахстане? Надеюсь, ты поддержишь свой народ, желаю вашей стране процветания.

Ну, поддержи народ, пожалуйста! Не превращайся в селебрити.

Адиль, сейчас на твоей Родине проходят протесты, и нам бы хотелось услышать мнение известных казахстанцев по этому поводу.

Адиль, все ждут, почему молчишь?

На Родине протесты, поддержал бы свой народ.

Азамат, вы поддерживаете митинги, которые сейчас проходят в Казахстане?

Азамат, все ждут. Что скажешь по поводу протестов?

Азамат, ну скажи что-нибудь о своей стране! — пишут в сети.

Однако артисты пока не реагируют на многочисленные комментарии казахов. Единственным, кто сразу опубликовал пост в социальной сети, стал певец Димаш Кудайберген.

Он призвал обе стороны быть “максимально спокойными и серьезными”, а также постараться принять общее решение.

– Цены и расходы растут, и это тяжело для населения. Народ устал. Поэтому необходимо принимать системные и конкретные меры по повышению уровня жизни. Единственное, братья, давайте не навредим нашему единству, пытаясь залатать дыры, — написал певец.

Напомним, что протесты в Казахстане начались вечером 2 января. Причиной послужило повышение цен на автогаз с 60 до 120 тенге за литр. Впоследствии митингующие расширили свои требования. В частности, они хотят отставки правительства и отстранения от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана согласился отправить правительство страны в отставку, после чего ввел в Алматы, Нур-Султане и Мангистауской области режим ЧП до 19 января.