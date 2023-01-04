Возлюбленный певицы Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин изрядно заинтересовал пользователей сети своим неоднозначным заявлением.

В Instagram мужчина обнародовал фото своего сына Ивана от брака с дизайнером Дашей Кацуриной, под которым оставил интригующую подпись.

— Где-то там в небесной канцелярии услышали мои планы на 2023 год, — написал он.

Пользователи сети не поняли, что конкретно имел ввиду Кацурин, поэтому принялись гадать — неужели они с Надей ждут пополнения.

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Давайте с Надей уже бейбика.

У вас будет ребенок?

Надя беременна? — Предполагают в комментариях под фото.

Стоит отметить, что у Миши от предыдущего брака двое детей — шестилетняя дочь Александра и годовалый сын Иван. У Нади же в браке с Владимиром Дантесом не родилось никого.

Тогда Дорофеева говорила, что они с Дантесом были не готовы к детям и ее точно не останавливала в этом вопросе карьера, как могли предположить многие.