Ведущий и волонтер Сергей Притула высказался по поводу атаки российских захватчиков на Киев, которая произошла 26 июня.

По его словам, оккупанты ракетой попали в детский сад, в котором воспитывалась его дочь Соломия до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

— Ежедневно война, ежечасно война, ежеминутно война. Война в Северодонецке, Харькове, Чернигове, Львове, Бахмуте, Киеве, Запорожье, Николаеве, Одессе, война в сотнях сел и поселках городского типа, война и городах, лесах, полях и реках. Война на всей территории Украины, война, которую принесла сюда Россия и русский народ, избравший себе царя и позволивший ему войну, — отметил он.

Притула подчеркнул, что Россия хочет, чтобы украинцы плакали и опускали руки от бессилия. Они желают, чтобы Украина сдалась и стала на колени.

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– Но украинцы не сдаются. Украинцы дают отпор и наказывают в ответ. ВСУ воюют и каждый день отбивают атаки, украинцы идут в контрнаступления, — подчеркнул волонтер.

Он говорит, что украинское командование планирует десятки успешных операций, а дипломаты получают очередные санкционные пакеты для страны-террориста России и новое вооружение для Украины.

Притула добавил, что волонтеры ежедневно собирают миллионы гривен и долларов и закупают тонны нужных вещей. Медики, коммунальщики и другие люди продолжают работать во время войны.

– Украина победит, нас невозможно победить ни ракетами, ни танками, ни изнасилованным российским телевизором, – подчеркнул ведущий.

Недавно Притула сообщил, что его Фонд за трое суток собрал 600 млн грн на покупку четырех беспилотников Bayraktar для воздушных сил ВСУ.

Напомним, что 26 июня российские военные попали ракетой в девятиэтажку в Шевченковском районе Киева. В настоящее время официально подтверждена информация об одном погибшем. Также оккупанты ударили по помещению детского садика.