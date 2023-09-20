Актер Тарас Цымбалюк рассказал о своих заработках во время войны и сравнил их с суммами 2021 года. Артист признался, что сейчас доход стал в много раз меньшим.

— Для понимания, за лето 2021 года у меня был только один выходной. Что касается периода войны, то ничего не зарабатывал до конца лета 2022-го. Я о заработке тогда не думал, пока мне не сказали: Чувак, у тебя закончатся деньги, давай делать спектакль. Да, мы отдавали средства с выступлений на благотворительность, но и закрывали потребности водителя, — признался Тарас в интервью Маши Ефросининой.

Актер добавил, что даже во время спектаклей жил только на свои сбережения. У него были средства, чтобы кормить себя и свою семью.

Цымбалюк заявил, что был уверен в скором восстановлении индустрии кино в Украине. Артист считает, что война даст толчок развитию этому рынку, как это было во Вторую мировую войну.

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