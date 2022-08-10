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В платье и сине-желтом венке: дизайнер из Германии каждый день делает фото в лифте ради Украины

10 августа 2022, 16:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В платье и сине-желтом венке: дизайнер из Германии каждый день делает фото в лифте ради Украины

Немецкий стилист Фрэнк Уайлд продолжает напоминать о полномасштабной войне в Украине.

В Instagram дизайнер обнародовал уже более 150 селфи из лифта в поддержку нашей страны. Примичательно то, что первую публикацию в сине-желтых цветах Фрэнк сделал еще 22 февраля.

Начиная с 24 февраля он публикует фотографии ежедневно, тем самым показывая, что он переживает трагические события вместе с украинцами.

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Для создания стильных образов Уайлд использует украинскую государственную символику, цветы, ленты и одежду цветов украинского флага.

Увидеть стилиста можно и в украинской вышиванке.

А также с портретом Тараса Шевченка.

Более того, под каждой публикацией можно заметить хэштеги, среди которых — Слава Украине.

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Фото: Фрэнк Уайлд

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Підтримка України Стиль
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