С начала полномасштабной войны в жизни украинцев изменилось все. Стали другими и праздники, изменилось само отношение к ним. Сегодня, 14 февраля, когда во всем мире отмечают День святого Валентина, ведущие ICTV рассказали, как в 2023 году они проводят День влюбленных и праздновали ли они его до 24 февраля 2022 года.

Юлия Зорий призналась, до полномасштабной войны они с мужем, министром обороны Украины Алексеем Резниковым всегда праздновали День влюбленных — устраивали романтический ужин и готовили друг другу милые мелочи. В этом году она проведет День святого Валентина, держа кулачки за своего мужа.

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— Чтобы в очередной раз Рамштайн прошел успешно и он в очередной раз привез что-то успешное для нашей страны, для нашей обороны и для более быстрой победы Украины. Поэтому этот день будет именно такой — с верой в то, что Алексею удастся совершить чудо для нас всех, — сказала Зорий.

Елена Фроляк говорит, у них с супругом не было традиции отмечать День влюбленных. Могли выпить вина или сделать праздничный ужин, несмотря на то, что атмосфера самого праздника ей нравится.

— Когда есть лишний повод сделать комплимент, хорошо одеться, посидеть вечером в кафе или сделать ужин дома — я всегда за. Мы с мужем уже живем 26 лет, нам уже и не нужны дополнительные празднования, — сказала она.

Не отмечал праздник до войны и Вадим Карпяк с женой Татьяной. Сейчас они и вовсе живут по отдельности из-за войны — еще с начала полномасштабного вторжения возлюбленная ведущего уехала с детьми в Великобританию.

— Мы стараемся не разрывать близость во время войны… У нас есть небольшие ритуалы. Каждое утро мы созваниваемся, а вечером пытаемся выпить по бокалу вина, если есть такая возможность или просто созвониться по видео, обсудить впечатления за день, поделиться новостями… Я стараюсь держать это на контроле, надолго никто не исчезает с радаров, — поделился Вадим.

Петр Демьянчук считает, что День влюбленных надо делать каждый день. До войны вместе с женой они отмечали праздник, но тихо, нежно, романтично.

— В этом году нужно о своей половинке вспомнить вдвое громче, поскольку в такое трудное время мы нуждаемся вдвое больше во внимании, любви, ощущения защищенности, нужности, неравнодушия. В отношениях войны нет… Скажу больше — стало больше компромиссов, понимания и тепла, поскольку должны держаться все вместе, а вместе — лучше, — отметил он.

Юлия Сеник говорит, что от праздника не ждала чего-то особенного еще до войны, сейчас тем более. Отмечает, для чувств не стоит ждать определенного дня, они с мужем постоянно говорят друг другу о любви.

— С началом войны чувства даже обострились. Многое переоценили, осознали, каким счастьем было жить без войны, поэтому сейчас ценим наши чувства еще больше! Относительно подарков, мы еще перед новогодне-рождественскими праздниками договорились с мужем, что сейчас это неактуально — тратиться на то, без чего точно можно обойтись. Вместо подарков — закрыть ту или иную потребность для наших военных. Это сегодня приоритет, — подчеркнула Юлия.

У Анастасии Мазур муж на фронте, говорит, если есть возможность, созваниваются ежедневно, однако когда 2-3 дня без связи — сложно.

Отмечает, сохранять близость сейчас физическую — трудно. Не можешь обнять, поцеловать, прижаться, взять за руку.

— Надо понимать, что это временно… Будут какие-то дни отпуска, а в конце концов будет и победа, и надо верить, что все наладится. Важно сохранять эмоциональный контакт. Говорить, слушать, поддерживать, писать слова любви… Не терять контакт. Все зависит от обстоятельств. Советы или обобщения — бесполезное дело. Отношения во время войны это большое испытание для семьи, — сказала Мазур.

Андрей Ковальський считает День святого Валентина красивым праздником, однако для проявления своих чувств не стоит искать каких-то приятных дат.

— В этом году откровенно не до празднований. Возможно, выпьем вина и просто скажем друг другу приятные слова. Точно знаю, что громких празднований не будет… Война все изменила. В корне. И наши отношения стали другими — еще крепче. Потому что друг без друга мы бы вряд ли смогли, — сказал Андрей.

Говорит, близость во время войны — единственное, что помогает не сойти с ума. Семья спасает и помогает пережить самые тяжелые моменты, однако все мысли сейчас лишь об одном — о нашей победе.