Американская певица Джессика Симпсон рассказала о борьбе с алкоголизмом. Звезда бросила пить ровно четыре года назад.

На личной странице в Instagram Джессика поделилась архивным снимком, сделанным “с похмелья”.

— Этот человек утром 1 ноября 2017 года – неузнаваемая версия меня. Алкоголь заставлял мой ум и сердце кружиться в одном направлении, и, честно говоря, я была истощена. Я не могу поверить, что уже прошло четыре года! Так много позора в слове “алкоголизм”, – написала Джессика.

Звезда призналась, что начала злоупотреблять алкоголем из-за того, что не любила себя.

Кроме этого, ее пристрастие к алкоголю и таблеткам было следствием детской травмы. В шесть лет она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны взрослого мужчины.

— Настоящая работа, которую нужно было проделать в моей жизни, заключалась в том, чтобы на самом деле принять неудачи, боль, сломленность и саботаж. Проблема была не в алкоголизме. Проблема была во мне, потому что я не любила себя, – поделилась Симпсон.

Напомним, что Джессика Симпсон стала популярной в начале 2000-х годов. Она записала 7 альбомов, а также снялась в таких фильмах как Мастер перевоплощения, Сумеречная зона, Блондинка с амбициями и Кинозвезда в погонах.

С 2014 года Джессика состоит в браке с бывшим игроком NFL Эриком Джонсоном. У пары трое детей: дочь Максвелл Дрю Джонсон, сын Эйс Кнуте Джонсон и дочь Берди Мэй Джонсон.