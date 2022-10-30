Проведя время в пострадавшем от наводнения Пакистане, голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли вернулась домой в Лос-Анджелес.

Звезда множества фильмов сразу же принялась проводить время с детьми. Так, в субботу, 29 октября, она отправилась с 14-летней дочерью Вивьен на шоппинг. Их сфотографировали на рынке Гелсона в районе Лос-Фелис. Там они покупали продукты.

47-летняя Джоли вышла из дома в свободных серых штанах, топе в тон и длинном черном пальто. Образ Анджелина дополнила босоножками на платформе и солнцезащитными очками.

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Вивьен для прогулки с матерью предпочла светлые свободные джинсы и серую толстовку.

К слову, актриса старается быть ближе к своим детям, несмотря на всю занятость. Так, в июле Джоли повеселилась на концерте Maneskin вместе с 16-летней дочерью Шайло в Риме.