В Роттердаме разберут мост ради яхты Безоса — общественность против

В городе Роттердам (Нидерланды) власти планируют частично разобрать мост, ради того, чтобы там могла пройти новая яхта одного из самых богатых людей мира Джеффа Безоса.

В муниципалитет Роттердама с такой просьбой обратилась компания Oceanco, которая и занимается строительством яхты. Компания просит временно демонтировать среднюю часть моста. Все работы и растраты по разборке и сборке моста De Hef полностью на себя берет компания и сам Безос.

Временный демонтаж моста необходим, потому что только так яхту можно вывести в море.

Историческое общество Роттердама негативно отреагировало на такую просьбу, ведь муниципалитет обещал никогда больше не демонтировать мост после его реставрации в 2017 году.

Kan die boot van Jeff Bezos niet ergens anders afgebouwd worden zodat de Hef niet uit elkaar hoeft?? Zonde om de Hef te demonteren … #rotterdam #dehef pic.twitter.com/yvnO7Y1ddU — ???????????????????? (@Sneeuwengel27) February 2, 2022

Однако власти города все-таки согласились выполнить работы по демонтажу.

— Никогда не говори никогда. Я рассматриваю это как максимально эффективное использование имеющихся ресурсов. С экономической точки зрения и сохранения занятости муниципалитет считает это очень важным проектом, — отметил представитель муниципалитета Марсель Вальравенс.

Тем более среднюю часть моста вернут на место, как только яхта пройдет этот участок.

По подсчетам муниципалитета, все работы займут две-три недели.