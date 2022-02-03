Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

В Роттердаме разберут мост ради яхты Безоса — общественность против

3 февраля 2022, 19:07
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В Роттердаме разберут мост ради яхты Безоса — общественность против
Источник: Depositphotos

В городе Роттердам (Нидерланды) власти планируют частично разобрать мост, ради того, чтобы там могла пройти новая яхта одного из самых богатых людей мира Джеффа Безоса.

В муниципалитет Роттердама с такой просьбой обратилась компания Oceanco, которая и занимается строительством яхты. Компания просит временно демонтировать среднюю часть моста. Все работы и растраты по разборке и сборке моста De Hef полностью на себя берет компания и сам Безос.

Временный демонтаж моста необходим, потому что только так яхту можно вывести в море.

Историческое общество Роттердама негативно отреагировало на такую просьбу, ведь муниципалитет обещал никогда больше не демонтировать мост после его реставрации в 2017 году.

Однако власти города все-таки согласились выполнить работы по демонтажу.

— Никогда не говори никогда. Я рассматриваю это как максимально эффективное использование имеющихся ресурсов. С экономической точки зрения и сохранения занятости муниципалитет считает это очень важным проектом, — отметил представитель муниципалитета Марсель Вальравенс.

Тем более среднюю часть моста вернут на место, как только яхта пройдет этот участок.

По подсчетам муниципалитета, все работы займут две-три недели.

Читайте также:
Джефф БезосБизнес-парк на орбите: Джефф Безос построит собственную космическую станцию

Теги
Джефф Безос
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь