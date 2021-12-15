В почете рогоносцы и массаж: что смотрели украинцы на PornHub в 2021 году

Ресурс Pornhub выкатил рейтинги того, какое кино для взрослых смотрели в мире в 2021 году. Кстати, гордиться или нет — решайте сами, но Украина входит в 20 стран, в которых чаще всего пользуются Pornhub.

В частности, чаще всего украинцы ищут запрос Секс. Несмотря на то, что сайт иностранный, запросы наши люди предпочитают писать на русском. Что именно наши соотечественники искали на ресурсе расписывать не будем, можете в графике посмотреть. Из выводов лишь то, что у нас почему-то сильно любят рогоносцев и массаж.

Кстати, среди категорий украинцы чаще всего выбирали Милф. Хоть и не патриотично, но русские фильмы также в почете.

— По сравнению с остальным миром, украинские посетители на + 728% чаще просматривают категорию Русские, — отметили авторы статистики.

В целом, согласно статистике, США стали страной с самым большим ежедневным трафиком. Также в топ-5 Великобритания, Япония, Франция и Италия. Украина на 14 месте, хотя ранее была на 16. Однако украинцы оказались одними из самых выносливых, ведь проводят на сайте в среднем 9 минут 53 секунды, а среди всех стран это 5 место.

Список самых просматриваемых категорий возглавили японское (среди мужчин) и лесбиянки (среди женщин).

Источник: PornHub