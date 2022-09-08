В Польше открылся офис Netflix — он будет работать на Центральную и Восточную Европу, в том числе и на Украину. В дальнейшем представительство планируют активно развивать.

Известно, что офис расположился в Варшаве. Правда, сейчас сотрудники работают во временном помещении, пока не будет готова постоянная штаб-квартира. Помимо Польши и Украины, офис будет обслуживать другие 26 рынков, включая Чехию, Венгрию, Румынию и Хорватию.

Само представительство Netflix уже прокомментировало решение — прошло уже шесть лет с момента запуска сервиса в Центральной и Восточной Европе. Тогда удалось локализировать сервис в Польше, а спустя время — и в других ближайших странах, в том числе и в Украине.

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К примеру, в приложении Netflix появился украинский интерфейс, а также субтитры в сериалах на нашем языке. Со временем многие популярные проекты получили и украинскую озвучку.

Что касается Польши, компания инвестировала $115 млн, а также открыла более 2 600 рабочих мест для создания продукции.

— Центральная и Восточная Европа являются домом для многих замечательных идей и сценариев. Оказавшись в Варшаве, мы станем еще ближе к местному сообществу по всему региону. Надеюсь, наше сотрудничество принесет фантастические результаты, — заявил руководитель отдела закупок Netflix Poland Лукаш Клюскевич.

В конце августа Netflix показал трейлер к сериалу Венсдей, который расскажет больше о семейке Адамсов. Режиссером сериала выступил Тим Бертон, а выход восьми эпизодов запланирован на осень этого года.