Армия РФ нанесла несколько ракетных ударов по ТРЦ Амстор в Кременчуге (Полтавская область), где находилось более тысячи мирных жителей. На данный момент известно о 20 раненых, из них девять в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что два человека погибли. Спасательная операция продолжается.

Кадры с места трагедии продолжают появляться в сети, успели на нее уже отреагировать и звезды отечественного шоу-бизнеса. Селебрити публикуют видео с хэштегом #RussiaIsATerroristState, чтобы как можно больше людей увидели последствия российских бомбардировок.

Певица Наталия Могилевская обнародовала видео с места происшествия.

Сейчас смотрят

— Боже, сохрани людей, — написала она под ним.

Продюсер Евгений Таллер не понимает — неужели российских оккупантов так злят попытки людей жить нормальной жизнью?

— Кременчуг. Только что оккупанты ударили ракетами по ТЦ, где было более тысячи гражданских… Еще со вчерашнего дня эмоционально откатило до 24 февраля. В аду хватит места для всех, просто уроды, — написал он.

Бизнесвумен Сабина Мусина подчеркнула, что сейчас происходит геноцид украинского народа, назвав произошедшее терактом.

— Крик детей был слышен всем. Твари. Есть пострадавшие и погибшие. Господи, помоги, — написала Сабина.

Жена шоумена Дяди Жоры Наталья Мичковская, как и все мы, задается вопросом — за что?

— Твари! Ненавижу, — подписала Наталья под видео.

Участник Холостячки 2 Роман Свечкоренко отметил, что люди, находившиеся в ТРЦ, точно ничем не угрожали, а само место не несло какой-либо стратегической ценности.

— Это прямо на Полтавщине, город Кременчуг. Просто мрази! Ударили ракетами по торговому центру, где находились сотни гражданских. Чем эти люди угрожали? Никакой стратегической ценности. Просто люди просто живут, а их просто убивают, — отметил Роман.

Фешн-фотограф Соня Плакидюк отметила, что ей страшно представить количество погибших.

— Полтавщина, Кременчуг! Оккупанты попали в ТЦ прямо посреди дня, количество жертв невозможно даже представить, — написала она.

Телеведущий Андрей Бедняков обратился к ВСУ с просьбой отомстить российским оккупантам.

— Кременчуг! Ракета в торговый центр! Много погибших! Горите в аду, террористы! Ребята, ВСУ, очень прошу — дайте им п***ы, — написал Бедняков.

Ведущий Владимир Остапчук также присоединился к коллегам.

— Кременчуг. Рашисты обстреляли торговый центр с сотнями мирных жителей внутри, — написал он.

Блогер Лилия Багирова обратилась к россиянам, которые на нее подписаны в Instagram, отметив, что пока они продолжают боятся высказываться, нас просто убивают.

— Убивают мирных! Просто мирных и желающих спокойно жить! В итоге вы живете в страхе, а у нас многие уже вообще не живут. Молчите дальше. Масштабы трагедии растут. Вас изолируют от всего мира и делают изгоями! Мне сейчас нужно много смирения, чтоб не называть вещи своими именами, а обратиться к вам в такой мягкой форме. Придет время, и вас сожрет совесть, что десятки тысяч смертей из-за вашего молчания и поддержки этого режима. Про тех, кто верит этому режиму, я вообще молчу. Это биомусор, — отметила она.

Блогер Саша Бо назвала Россию страной-террористом.

— Торговый центр горит огнем. Количество жертв невозможно представить. Более тысячи гражданских было внутри! Россия — страна-терорист, — подчеркнула Саша.

Певец Вадим Олейник попросил больше не писать ему о “хороших русских”.

— Кременчуг… Удар по ТЦ… Ублюдки проклятые, горите в аду. Долго ли НАТО будет смотреть на это? Больше не пишите мне о “хороших русских”. Их нет, — отметил артист.

Блогер Даша Квиткова отметила, что РФ продолжает атаковать простых граждан.

— Кременчуг! Сейчас! Торговый центр горит, спасатели борются с огнем, количество пострадавших невозможно представить. Россия продолжает перекладывать свое бессилие на простых граждан. Надеяться на адекватность и человечность с их стороны бесполезно, — подчеркнула Квиткова.

Все, что известно о трагедии в Кременчуге — читайте на Фактах ICTV.