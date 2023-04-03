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У них есть честь: Лайма Вайкуле высказалась о позиции Галкина и Пугачевой

3 апреля 2023, 16:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Лайма Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле высказалась относительно позиции своих друзей, юмориста Максима Галкина и исполнительницы Аллы Пугачовой.

Так, звездные супруги с первых дней полномасштабной войны в Украине ясно дали понять, что против кровавых действий РФ, а потому приняли решение выехать в Израиль. Лайма говорит, не сомневалась в их позиции.

— Честь — это такое большое слово и такое важное качество у человека, и очень мало кто ею наделен. Вот они имеют это качество, — подчеркнула Вайкуле.

Добавляет, люди, которые действительно любят РФ, будут именно так и поступать.

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— Если ты ребенка любишь, это не значит, что нужно давать ему наркотики, выпивку и гулять. Это не любовь. Любовь — это когда ты учишь чему-то, поэтому те россияне, которые говорят, что РФ сегодня не права, они любят ее, — подчеркнула певица.

Отметим, Лайма Вайкуле четко высказала свою позицию по поводу полномасштабной войны в Украине, поддержав нашу страну и народ. Недавно она рассказала, что в первые дни вторжения чувствовала бессилие, поскольку не знала, что такое может произойти.

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Максим Галкин также четко определил свою позицию, осудив действия кровавого диктатора. Он неоднократно высказывал поддержку Украине и появлялся на сцене в одежде сине-желтого цвета. Алла Пугачева ясно дала понять, что полностью разделяет мысли и действия мужа.

Источник
Осторожно: Собчак
Теги
Алла Пугачева Максим Галкін
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