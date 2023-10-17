Певица Оля Цибульская показала свои архивные фото, сопроводив их авторским стихотворением.
В Instagram исполнительница обнародовала видео, в котором поделилась личными снимками на протяжении жизни. На них можно увидеть артистку в детстве, в школе, во время съемок, беременной, с сыном и в разных образах.
Ролик Оля сопроводила своим стихотворением, которое написала в этом году:
Малою думала,
Що хмари не з води,
Вони із крему, що збивала мама.
У 10 я боялася грози,
Колін розбитих хвилювала драма.
В 15 серце тьохкало щосил,
Коли писала першу валентинку.
У 20 вже з’явились вороги,
Була рудою, чорна і блондинка.
У 25 хотіла 100 троянд,
І кавалера, щоб усім на заздрість.
У 30 – мільйони зароблять,
І щоб трималася подалі старість.
А зараз захотілось глибини,
І гомоніти по душах з собою.
Послухай, не лякайся сивини…
В ній радість зустрічається з журбою.
Поклонники Цибульской оценили ее стихотворение, отметив, что оно их очень тронуло.
- Стихотворение супер! И на последних строках заблестели слезы, потому что седина уже в волосах и так хочется покоя и мира…
- Замечательные стихи — просто, как должно быть. Спасибо вам. Вы вносите позитив в мою обыденность.
- Это трогает сердце. Эти слова и обо мне, спасибо.
- Так искренне и душевно! Касаясь глубин души. Спасибо за эти слова и за то, что вы этими строками напомнили о настоящих ценностях и о том, что в каждом возрасте счастье имеет свой привкус.
- Какие слова, какая глубина и правда жизни. Невероятное стихотворение, — пишут пользователи сети.