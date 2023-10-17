Певица Оля Цибульская показала свои архивные фото, сопроводив их авторским стихотворением.

В Instagram исполнительница обнародовала видео, в котором поделилась личными снимками на протяжении жизни. На них можно увидеть артистку в детстве, в школе, во время съемок, беременной, с сыном и в разных образах.

Ролик Оля сопроводила своим стихотворением, которое написала в этом году:

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Малою думала,

Що хмари не з води,

Вони із крему, що збивала мама.

У 10 я боялася грози,

Колін розбитих хвилювала драма.

В 15 серце тьохкало щосил,

Коли писала першу валентинку.

У 20 вже з’явились вороги,

Була рудою, чорна і блондинка.

У 25 хотіла 100 троянд,

І кавалера, щоб усім на заздрість.

У 30 – мільйони зароблять,

І щоб трималася подалі старість.

А зараз захотілось глибини,

І гомоніти по душах з собою.

Послухай, не лякайся сивини…

В ній радість зустрічається з журбою.

Поклонники Цибульской оценили ее стихотворение, отметив, что оно их очень тронуло.