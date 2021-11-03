214 голливудских кинооператоров подписали открытое письмо с требованием запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемочной площадке.

Они напомнили о существовании безопасных альтернатив и заявили, что больше не будут работать на площадках, где не соблюдаются выдвигаемые требования.

Письмо подписали номинанты на Оскар и операторы популярных картин. Среди них – Грег Фрейзер (Дюна), Рэйчел Моррисон (Черная пантера), Менди Уокер (Мулан) и Эллен Керас (Вечное сияние чистого разума).

— Мы клянемся больше не работать над проектами, где на съемках используется настоящее огнестрельное оружие. Мы клянемся больше не ставить себя и наши команды в эти неоправданно смертельно опасные ситуации. Есть безопасные альтернативы в виде спецэффектов и охлажденного оружия. Мы не можем бездействовать и ждать, когда индустрия изменится. Наш долг – менять его самостоятельно, — говорится в письме.

Они надеются, что руководство профсоюзов, продюсеров и законодателей поддержит их инициативу.

Кинематографисты выступили со своими требованиями вскоре после трагического случая на съемках вестерна Ржавщина в Нью-Мексико.

22 октября известный актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соуза на съемочной площадке.

По данным СМИ, Болдуин не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами. Вскоре после трагедии актер сообщил, что сотрудничает с полицией в рамках расследования, а также поддерживает семью погибшей.