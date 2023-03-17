Блогер Ирина Слюнько попала в языковой скандал. В сети появилась запись из чата с соседями ЖК, на которой женщина отказывается разговаривать на украинском.
Ирина Слюнько в Instagram уже объяснила свою позицию. Все подробности скандала собрали в материале.
Утром 17 марта сеть облетело видео со ссорой в чате одного из домов в Киеве. На записи слышно голосовое сообщение, где Ирина Слюнько высказывается относительно украинского языка.
— Ваш киевский бомонд меня уже за*бал, честно говоря. Я всю жизнь прожила в Херсоне, я училась в русской школе, разговаривала и буду разговаривать на русском языке. Да, у нас украинский, но мне так пох*й, честно говоря. Вы – гниды, реально гниды. А я вам так скажу: я говорю на русском и украинском языках. А вы просто к*нченые люди, — эмоционально сказала она.
В чате женщина была подписала как Лида, хотя на фото можно узнать Ирину. Примечательно, что свои соцсети Ирина Слюнько в последнее время ведет на украинском языке. А фото из чата можно найти в ее Instagram.
Сама Ирина Слюнько уже отреагировала на скандал. Женщина объяснила, что переписка с соседями была длительной. Конфликт якобы начался из-за парковки авто, а затем все ее заявления просто вырвали из контекста.
— Я всегда была за Украину, я люблю Украину, я остаюсь в Украине. Я разговариваю как на украинском, так и на русском языках. Я сделала скрины и выставлю все, чтобы люди видели правду. Относительно киевского бомонда — я имела в виду жителей ЖК, которые вчера мне писали и угрожали. Я также сделала скрины и буду жаловаться на угрозы, — добавила Слюнько.