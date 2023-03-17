Блогер Ирина Слюнько попала в языковой скандал. В сети появилась запись из чата с соседями ЖК, на которой женщина отказывается разговаривать на украинском.

Ирина Слюнько в Instagram уже объяснила свою позицию. Все подробности скандала собрали в материале.

Утром 17 марта сеть облетело видео со ссорой в чате одного из домов в Киеве. На записи слышно голосовое сообщение, где Ирина Слюнько высказывается относительно украинского языка.

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— Ваш киевский бомонд меня уже за*бал, честно говоря. Я всю жизнь прожила в Херсоне, я училась в русской школе, разговаривала и буду разговаривать на русском языке. Да, у нас украинский, но мне так пох*й, честно говоря. Вы – гниды, реально гниды. А я вам так скажу: я говорю на русском и украинском языках. А вы просто к*нченые люди, — эмоционально сказала она.

В чате женщина была подписала как Лида, хотя на фото можно узнать Ирину. Примечательно, что свои соцсети Ирина Слюнько в последнее время ведет на украинском языке. А фото из чата можно найти в ее Instagram.

Сама Ирина Слюнько уже отреагировала на скандал. Женщина объяснила, что переписка с соседями была длительной. Конфликт якобы начался из-за парковки авто, а затем все ее заявления просто вырвали из контекста.